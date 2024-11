Teleurstellende start: Is dit het moment voor Thomas Foket om eindelijk te schitteren?

Onder de teleurstellingen van het seizoen bij Anderlecht, is er duidelijk Thomas Foket. Hij werd binnengehaald met de status van Rode Duivel en zou de concurrentie moeten aangaan met Killian Sardella, maar slaagt daar voorlopig niet in.

Kan Killian Sardella de nieuwe Olivier Deschacht worden? Het verhaal lijkt in elk geval op dat van de legendarische linksback die uitgroeide tot een icoon in het Astridpark. Net als bij Deschacht blijft Anderlecht ook bij Sardella seizoen na seizoen nieuwe concurrenten aantrekken, maar weet de verdediger zich telkens zonder al te veel moeite te bewijzen.

Vorig seizoen was het Louis Patris die werd gezien als de concurrent voor Killian Sardella op de rechtsbackpositie. Overgekomen voor 3 miljoen, werd het jonge talent van OHL gezien als de toekomst, met een meer dynamische en spectaculaire speelstijl. We weten hoe het is afgelopen: Patris overtuigde niet en moest wachten tot een blessure van Sardella om van december tot februari wedstrijden te kunnen spelen.

Foket zal nu ook die kans krijgen

Dit seizoen probeert Anderlecht opnieuw de concurrentie aan te scherpen met de komst van Thomas Foket. De ervaren verdediger, met tien interlands voor de Rode Duivels op zijn naam, brengt de nodige bagage mee om Sardella serieus uit te dagen. De keuze om Foket aan te trekken na het sterke seizoen van Sardella lijkt op het eerste gezicht zelfs wat verrassend.

Maar de geschiedenis herhaalt zich: enkele maanden later stond Foket slechts één keer in de basis in de competitie, en het is Killian Sardella die Rode Duivel is geworden. Erger nog: telkens wanneer hij zijn kans kreeg, speelde de voormalige speler van Gent op een behoorlijk problematisch niveau.

Dat was met name het geval tegen een tegenstander zoals Tubize-Braine, waar Foket zijn tegenstander alleen maar achterna liep. In Europa had hij het moeilijk tegen Ludogorets, waar hij het opnam tegen Rick, de tegenstander op de vleugel.

Ironisch genoeg zal bijna precies zoals vorig jaar met Patris, Thomas Foket nu ook weer kunnen profiteren van een blessure om zich te bewijzen. "Ik heb ritme nodig om mijn niveau terug te vinden", zei hij een paar maanden geleden, juist na die wedstrijd tegen Ludogorets waarin hij aanvallend vrij goed was, maar defensief moeilijkheden had.

Tegen Porto moet men solide zijn

Vanavond zal David Hubert, door de afwezigheid van Killian Sardella, slechts één optie hebben op de rechtsbackpositie: Thomas Foket. Tenzij er een onverwachte wending komt, lijkt het erop dat de voormalige speler van Stade de Reims in de basis zal starten. Hij zal echter een stuk sterker voor de dag moeten komen dan in de wedstrijd tegen de Bulgaarse kampioen. FC Porto mag dan een mindere periode doormaken, hun snelheid op de flanken blijft een groot gevaar.

Hoe lang Sardella uitgeschakeld zal zijn, is nog onduidelijk, maar het zal vermoedelijk om weken gaan. Juist om dergelijke situaties op te vangen werd Thomas Foket afgelopen zomer aangetrokken. De blessuregevoeligheid van de gebruikelijke basisspeler op rechtsback heeft Anderlecht ertoe gebracht te investeren in een ervaren alternatief.

De komende weken worden cruciaal voor Foket. Als hij er niet in slaagt om het gewenste niveau te halen, kan dat voor David Hubert een serieus probleem worden. Mocht de Rode Duivel teleurstellen, dan is het niet ondenkbaar dat sportief directeur Olivier Renard tijdens de wintertransferperiode op zoek gaat naar versterking voor deze positie.