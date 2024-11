De beslissing over Tedesco wordt nog vooruit geschoven: KBVB vindt dat het nog tijd genoeg heeft

Donderdag vond er een vergadering plaats bij de Koninklijke Belgische Voetbalbond met betrekking tot Domenico Tedesco. Het was de eerste van de twee geplande vergaderingen van de Raad van Bestuur, die onder andere een oplossing moest vinden voor de kwestie van de bondscoach.

Zal Domenico Tedesco in maart nog steeds de bondscoach zijn van de Rode Duivels tijdens de play-offs voor het behoud in de Nations League A tegen Oekraïne? Als het niets zou kosten, kunnen we ervan uitgaan dat hij zijn koffers al gepakt zou hebben.

De kern van de Rode Duivels lijkt de Duits-Italiaanse coach niet echt meer te steunen, en de Belgische Voetbalbond wil ook een oplossing vinden. In dat opzicht vond er afgelopen donderdag een eerste vergadering plaats tijdens de Raad van Bestuur, om de situatie te bespreken, zoals we eerder deze week hebben uitgelegd.

Volgens Sacha Tavolieri, die dit dossier van dichtbij volgt, is er geen besluit genomen na deze eerste vergadering op donderdag. Een tweede vergadering staat gepland voor begin december, volgende week dus; deze zal zich richten op de visie van Vincent Mannaert voor de toekomst.

Er is nog geen beslissing genomen over de toekomst van Domenico Tedesco na de bestuursvergadering van vandaag...

Het is echter moeilijk om een visie te ontwikkelen zonder een beslissing te nemen over de nationale coach. Kunnen we een ontslag van Tedesco verwachten begin december? Aan de kant van de Belgische Voetbalbond wil men in ieder geval de tijd nemen om te beslissen welke stappen te ondernemen en om een mogelijke oplossing te vinden (vooral financieel).

Op 13 december vindt de loting plaats voor de kwalificaties voor het WK 2026. Domenico Tedesco zal dan worden uitgenodigd om voor de camera's te praten over de Rode Duivels-groep; als hij nog steeds in functie is, kunnen we ons voorstellen dat hij nog veel vragen zal krijgen over zijn situatie. Maar de KBVB zou tegen die tijd zijn zaakjes al op orde kunnen hebben...