Alessio Staelens legt uit waarom hij toch nog verder speelt bij KMSK Deinze, al is er tegenkanting

SK Deinze werkte ook dit weekend zijn wedstrijd in de Challenger Pro League af. Dat gebeurde met de beloftenploeg, met enkele spelers van de A-kern aangevuld.

Nadat de spelersgroep besliste om tegen Francs Borains niet te spelen, veranderde die situatie tegen RFC Luik. Enkele spelers, waaronder Alessio Staelens, speelden wel weer mee. “Het is nu ieder voor zich. Het groepsgevoel is volledig weg”, vertelt hij aan Het Nieuwsblad.

“Enkele spelers hadden al een tweede aangetekende brief richting de club gestuurd en besloten om ook op Rocourt niet te spelen. Zij zullen ook een derde en laatste brief naar Deinze sturen en hun contract laten ontbinden.”

Dat deed Staelens niet. Hij stuurde enkel een eerste brief om als werknemer wettelijk in orde te zijn. Hij traint twee keer per week mee met de U21 en wil nog altijd niet de handdoek gooien. “De aanstelling van twee bewindvoerders geeft mij een sprankeltje hoop”, klinkt het.

“Ik zit hier al zes jaar bij en blijf uit respect voor Denijs Van de Weghe (ex-voorzitter, red.) en zijn vrouw Kathleen. Hij betaalde de busreis naar Luik. Een anonieme sponsor zorgde voor een maaltijd.”

Staelens wil aan boord blijven zolang de club bestaat. Hij zal Deinze enkel verlaten als het faillissement uitgesproken wordt. Ondertussen wordt het door de bewindvoering moeilijker en moeilijker. “De bewindvoerders beslisten dat we niet meer in Deinze kunnen trainen. Zij willen zo weinig mogelijk kosten maken en zullen een inventaris van het aanwezige materiaal opmaken.”