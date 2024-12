David Hubert hevelt weer jongeling naar A-kern over: op zijn 17de verjaardag kan hij een mooi cadeau verwachten

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

De RSCA Futures wonnen zaterdag van Lierse. Het zal ook David Hubert gerust stellen, want hij ging toch weer aan de haal met één van hun sleutelspelers.

Terwijl Amando Lapage de hele match tegen Lierse speelde, was er geen spoor te bekennen van Nunzio Engwanda. De verdediger wordt vandaag 17 en mag zich verwachten aan speelminuten tegen OH Leuven. Hij moet immers de A-kern helpen, waar de nood aan verdedigers heel hoog is geworden.

In feite heeft David Hubert nog vier man voor zijn verdediging: Foket, Simic, Zanka en N'Diaye. Sardella en Augustinsson zijn geblesseerd en Dendoncker is nodig op het middenveld. Dat bewees hij donderdag al tegen Porto.

Hubert moet zo tegen wil en dank steeds meer leunen op de beloftenploeg, waar hij eerder ook Ali Maamar al weghaalde. De rechtsback moest plaats ruimen voor Engwanda omdat die zowel op de flank als centraal kan spelen.

"Ik ben niet bang om jonge spelers te laten debuteren", verklaarde Hubert na het gelijkspel tegen Porto. "Ik ken hun kwaliteiten en ben blij dat ik hen kan helpen in hun ontwikkeling."

Sommigen zullen misschien iets eerder dan gepland in het diepe worden gegooid in de defensieve sector. Toch heeft Anderlecht nog steeds de beste verdediging van 1A.