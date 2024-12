Ibe Hautekiet beschrijft het gevoel bij Standard na missen van de vijfde plek

Standard speelde zaterdag 1-1 gelijk op bezoek bij Sporting Charleroi. Daardoor missen de Rouches de vijfde stek in de klassering.

Met een overwinning tegen Charleroi in de Waalse clash had Standard zaterdagavond de vijfde plaats in de rangschikking van de Jupiler Pro League gepakt.

Maar zover kwam het niet. In de 94ste minuut kwamen de Carolo’s alsnog langszij, wat voor een heel slecht gevoel zorgde bij de bezoekers.

Ondanks hun elf goals in zestien matchen ging dat een heel mooie ranking zijn. Nu moeten ze voorlopig genoegen nemen met een zevende stek.

“Als we het één minuutje langer hadden volgehouden, dan was een groot feest losgebarsten in de kleedkamer. Nu hingen de kopjes naar beneden. De teleurstelling is enorm”, zei Ibe Hautekiet aan Het Belang van Limburg.

“Ons plan is niet altijd mooi, maar het werkt wel”, beseft ook Ibe Hautekiet. “Alles liep goed. We voerden ons tactische plan perfect uit ... tot in die laatste minuut. Eén moment van zwakte breekt ons zuur op.”