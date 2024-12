Charleroi-supporters keren zich volledig tegen speler: "Je kan het best zo snel mogelijk vertrekken, dat zal een opluchting zijn voor veel fans en zelfs ploegmaats"

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Oday Dabbagh heeft zijn eerste doelpunt van het seizoen gescoord voor Charleroi tijdens de Waalse clash. Maar zijn viering zal hem nog wat meer isoleren van zijn eigen publiek.

Oday Dabbagh vierde zijn reddende doelpunt door een vinger voor zijn mond te houden, om de steeds talrijker wordende critici het zwijgen op te leggen. Maar dat is niet alles: hij trapte ook de bal weg richting zijn eigen supporters.

Een onaanvaardbare reactie voor de Storm Ultras: "Toen hij aankwam werd Dabbagh gesteund. Zelfs zijn missers maakten deel uit van zijn integratie. Hij werd aangekondigd door Medhi als het profiel dat 15 doelpunten per seizoen zou maken... We hebben het de speler zelf nooit kwalijk genomen, hij is niet verantwoordelijk voor dergelijke uitspraken. Toen hij moeilijke - en zelfs vreselijke - tijden doormaakte op persoonlijk vlak, werd hij ook gesteund", herinneren ze zich.

De viering heeft de relatie met een deel van de Charleroi-supporters gebroken: "Je hebt een moment van verbinding met je fans gemist. Erger nog: je hebt het besmeurd. Je gebaren richting de T4 en T1 hebben te maken met een houding die we niet hadden verwacht: minachting."

Een heel reële breuk

"We hadden nog kunnen horen dat 'de emotie' de overhand nam, dat de frustratie op dat moment aanwezig was... maar nee, je hebt bewust je minachting voor de fans bevestigd (ook voor degenen die nog een beetje respect voor je hadden). Dat door je standpunt openbaar te maken en te publiceren op je eigen sociale media-accounts", vervolgen de Storm Ultras op Facebook.

"Je kunt het best zo snel mogelijk vertrekken. Jij en je mentaliteit. We beschouwen je niet langer als een volwaardige speler in onze kleuren. Je bent het dragen ervan onwaardig. Jouw vertrek zal veel fans (en zelfs veel van je teamgenoten) opluchten", schrijven ze.