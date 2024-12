Dit is de reden waarom Domenico Tedesco niet naar de WK-loting mag

Op vrijdag 13 december wordt geloot voor de WK-kwalificaties. Domenico Tedesco zal er in Zürich echter niet bij zijn.

Voor het eerst in meer dan 40 jaar zal de Belgische bondscoach niet aanwezig zijn op de loting voor de WK-kwalificaties. Bondsvoorzitter Pascale Van Damme, CEO Peter Willems en nieuwbakken Sports Director Vincent Mannaert zullen wel van de partij zijn.

Volgens Het Nieuwsblad is de uitleg van de voetbalbond dat er maar drie plaatsen beschikbaar zijn voor ons land en dat de debuterende Vincent Mannaert daarbij moet zijn.

In het verleden waren er meer plaatsen beschikbaar en als dat niet het geval was stond de bondsvoorzitter of de CEO altijd zijn plekje af aan de bondscoach.

Zo’n evenement is voor een bondscoach immers een ideaal moment om contacten te leggen. De voetbalbond liet weten dat Tedesco achteraf via een online meeting zijn oordeel over de loting zou laten weten.

Meteen werd er gespeculeerd dat de afwezigheid van Tedesco op de loting zou kunnen betekenen dat hij eerstdaags ontslagen wordt als bondscoach, maar dat blijkt niet het geval te zijn.

Mannaert gaat vandaag aan de slag bij de voetbalbond. Zijn eerste opdracht is de evaluatie van Tedesco, maar bij de voetbalbond is te horen dat die zeker niet afgerond zal zijn tegen 13 december. Het feit dat Tedesco niet op de loting is, heeft dus niks met een mogelijk ontslag te maken.