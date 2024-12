Stijn Stijnen ontvangt straks Club Brugge met Patro Eisden en lijkt weer leuke verrassing in petto te hebben voor Club-fans

Stijn Stijnen ontvangt dinsdagavond Club Brugge met zijn Patro Eisden. Hij lijkt weer een leuke verrassing in petto te hebben voor de Club-fans.

Patro Eisden Maasmechelen ontvangt dinsdagavond Club Brugge in de Croky Cup. Patro-coach Stijn Stijnen blikte al even vooruit op de wedstrijd.

"Het is een groot moment voor onze club", begint Stijnen volgens Het Laatste Nieuws. "We gaan er op onze manier een leuke wedstrijd van maken."

Het is ook niet de eerste keer dat Club Brugge over de vloer komt in de beker. Twee jaar geleden gebeurde hetzelfde en toen kon blauw-zwart pas na verlengingen doorstoten.

"Ze wisten toen niet wat er op hen afkwam. Morgen is er veel mogelijk. We moeten hen een vervelende avond bezorgen. Ik weet dat ze niet graag naar hier komen. We moeten boven onszelf uitstijgen om een kans te maken."

Stijnen heeft als doelman een verleden bij Club Brugge, waar hij meer dan tien jaar lang actief was. Toen gaf hij hen al een hele avond gratis drank. "Dat waren 22 vaten, ze hebben hun best gedaan toen. We hebben nu misschien iets anders in petto. Voor de supporters zal het aangenaam zijn."