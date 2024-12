Bij Anderlecht halen ze opgelucht adem: onderzoeken brengen niets ernstig aan het licht

Anderlecht moest het afgelopen zondag zonder Samuel Edozie doen en dat liet zich voelen. De Britse winger hield een enkelblessure over aan het duel met Porto, maar er is niets vitaal geraakt.

Edozie sloeg zijn enkel om vroeg in de tweede helft en werd direct gewisseld. Na de wedstrijd liet hij al weten dat hij dacht dat het wel zou meevallen, maar uiteraard wou Anderlecht extra onderzoeken doen.

Die kwamen gisteren terug en stelden gerust: er is weinig aan de hand met zijn enkel en hij zou donderdag zelfs al terug op het veld kunnen staan tegen Westerlo.

Heel goed nieuws voor David Hubert, die zijn creativiteit en dribbels hard nodig heeft om dat onverwachte in het spel van paars-wit te krijgen. Dat ontbrak immers op het veld van Leuven.

Voor die bekermatch gaat Hubert wel weer roteren. Tristan Degreef krijgt een nieuwe kans in de basis en mogelijk ook Yari Verschaeren.

Voor die laatste wordt het belangrijk om nog eens iets te laten zien, want de voorbije weken is hij weggezakt in de pikorde. Leoni en Dendoncker krijgen steeds de voorkeur op hem.