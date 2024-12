Dit is waarom Liverpool Manchester City volledig van de mat speelde: 'De revelatie van het seizoen'

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Liverpool staat momenteel bovenaan in zowel de Premier League als de Champions League en wordt alom geprezen als de beste ploeg ter wereld. Onder leiding van Arne Slot heeft de club een indrukwekkende transformatie doorgemaakt.

In de wedstrijd tegen Manchester City gaf Liverpool een masterclass. De ploeg snakte niet naar adem, zoals City dat wel deed.

Filip Joos noemde het in 90 Minutes een bijna perfecte prestatie, terwijl Joris Brys benadrukte hoe Liverpool erin slaagde om de adem van City volledig af te snijden. Dit City was volgens hen misschien niet op zijn best, maar de manier waarop Liverpool domineerde, sprak boekdelen.

Ryan Gravenberch

Een van de uitblinkers in dit dominante Liverpool is volgens Joos, Ryan Gravenberch. De 22-jarige Nederlander heeft zich ontwikkeld tot de titularis van het team en wordt door de analisten gezien als de revelatie van het seizoen.

Volgens de analisten in 90 Minutes heeft Jürgen Klopp, door zelf afstand te nemen, Liverpool een enorm cadeau gegeven. Zijn vertrek heeft de ruimte gecreëerd voor vernieuwing, en Arne Slot heeft die kans met beide handen gegrepen.

Vanavond trekt Liverpool naar Newcastle. Deze zaterdag trekken de Reds naar Everton voor de belangrijkste derby van het jaar.