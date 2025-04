Dure vogel naar Jupiler Pro League? 'Club Brugge en KRC Genk tonen interesse'

De competitie moet nog zijn ontknoping kennen, maar de ploegen werken al stevig door richting volgend seizoen. Een opvallende naam valt alvast voor de Jupiler Pro League.

Het is de Engelse krant The Daily Record die met het opvallende transfernieuws uitpakt. Club Brugge en KRC Genk zouden interesse tonen in Million Manhoef.

De 23-jarige Nederlander speelt op dit moment voor Stoke City, maar lijkt helemaal klaar om een transfer te maken. De concurrentie is echter niet min.

Ook Celtic, Burnley en Sheffield United tonen de nodige interesse om de vleugelaanvaller volgend seizoen in hun rangen te krijgen.

Manhoef ligt nog onder contract tot 2027 bij Stoke City. Volgens Transfermarkt bedraagt zijn marktwaarde op dit moment 3,5 miljoen euro.

De vraagprijs zou echter een pak hoger liggen: de flankaanvaller zou de Engelse club 11,5 miljoen euro moeten opleveren. De kans is echter zeer klein dat Club of Genk zo’n bedrag op tafel zullen leggen.

Bij Stoke staat hij vast in de ploeg. Zijn bijdrage dit seizoen: 4 doelpunten en 4 assists in 31 wedstrijden in The Championship.