Hét toptarget van Liverpool en Real Madrid, dé draaischijf van een Engelse traditieclub én een sensationele aanvaller: 'Manchester City gaat deze winter 250 miljoen euro (!) uitgeven om het tij te keren'

Manchester City gaat door een lastige periode. De Engelse grootmacht is uit titelkoers geslagen in de Premier League én ook in de Champions League loopt het allesbehalve op wieltjes. De landskampioen is dan ook van plan om tijdens de wintermercato uit te halen.

Manchester City gaat in de Premier League door een diep dal. The Citizens zijn de laatste weken het winnend verleerd en volgen al op maar liefst elf punten van leider Liverpool FC. Ook op Het Kampioenenbal worden de dansschoenen niet gevonden. Met een voorlopige zeventiende plaats moeten de Engelsen zich wellicht opmaken voor een tussenronde. Al wordt er gewerkt aan de oplossingen. Pep Guardiola wil zijn kern in januari dan ook van een serieuze kwaliteitsinjectie voorzien. En het mag geld kosten. Aanvankelijk was er 125 miljoen euro aan fondsen voorzien om de transfermarkt op te gaan. De Engelse media weten dat dat bedrag verdubbeld is. © photonews Helemaal bovenaan de verlanglijst van Guardiola: Martin Zubimendi. De middenvelder van Real Sociedad weigerde afgelopen zomer nog een transfer naar Liverpool én flirt dezer dagen nadrukkelijk met Real Madrid. Ook voor The Citizens is hij gegeerd wild. Martin Zubimendi + aanvallende kwaliteitsinjectie Maar dat is niet alles. De Engelse landskampioen hoopt in januari eveneens om Viktor Gyökeres en Bruno Guimarães aan de kern toe te voegen. Guardiola hoopt met de spits van Sporting CP en de aanvallende middenvelder van Newcastle United het tij te kunnen keren.