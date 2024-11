Real Madrid wil slagen waar Liverpool deze zomer heeft gefaald: 'Spaanse grootmacht wil Spaanse middenvelder naar Madrid halen'

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Real Madrid is op zoek naar extra versterking voor het middenveld. Casemiro wordt gelinkt aan een terugkeer naar het Estadio Santiago Bernabeu, maar ook Martin Zubimendi staat opnieuw héél hoog op de verlanglijst.

Toni Kroos besliste na vorig seizoen om de schoenen op te bergen. Simpel gesteld: Real Madrid heeft de Duitser eigenlijk nog steeds niet vervangen. En daar wil Florentino Perez in januari verandering in brengen.

We schreven eerder dat De Koninklijke eraan denkt om Casemiro terug naar Madrid te halen. De Braziliaanse middenvelder vertrok twee seizoenen geleden naar Manchester United... omdat hij bij Real Madrid geen nieuw landurig contract kreeg.

© photonews

El Chiringuito weet dat ook Martin Zubimendi opnieuw is gevraagd om naar de hoofdstad te verhuizen. De 25-jarige middenvelder is al enkele seizoenen dé sterkhouder bij Real Sociedad. Liverpool FC slaagde er deze zomer bijvoorbeeld niét in om hem los te weken.

Nochtans is de situatie glashelder. Zubimendi heeft een afkoopsom van zestig miljoen euro in zijn contract staan. Dat is overigens ook meteen de marktwaarde die Transfermarkt hem dezer dagen schat.

Kan Real Madrid slagen waar Liverpool FC deze zomer heeft gefaald?

De kans is groot dat een eventuele transfer van Zubimendi pas voor deze zomer is. In tussentijd wil Real Madrid dus depanneren door Casemiro terug naar Spanje te halen. Al lijkt dat vooral paniekvoetbal te zijn...