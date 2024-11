'Sergio Ramos werd geweigerd, maar Real Madrid werkt aan terugkeer van voormalige sterkhouder en dit had niemand zien aankomen'

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Real Madrid werkt aan een héél verrassende terugkeer. De gesprekken lopen om Casemiro terug te halen naar het Estadio Santiago Bernabeu.

Een terugkeer van Casemiro naar Real Madrid zal op z'n zachtst gezegd verrassend te noemen zijn. De 32-jarige Braziliaan kreeg twee jaar geleden geen contractverlenging meer.

De reden van destijds? Florentino Perez is er nooit happig op geweest om spelers boven de dertig een langdurig contract aan te bieden. Casemiro kreeg zo'n deal wél bij Manchester United. Real Madrid koos er dan ook voor om hem voor zijn contracteinde voor héél véél geld te verpatsen.

De Spaanse media weten dat Casemiro dicht bij een terugkeer naar De Koninklijke staat. De middenvelder moet voor extra ervaring zorgen op het middenveld. Het pensioen van Toni Kroos is namelijk niet verteerd.

Casemiro heeft momenteel een contract tot medio 2026 op Old Trafford. In die overeenkomst zit een optie voor een bijkomende jaargang vervat. Met andere woorden: Real Madrid zal met geld over de brug moeten komen.

Verrast Real Madrid met de terugkeer van Casemiro?

Transfermarkt schat de marktwaarde van De Goddelijke Kanarie op een slordige vijftien miljoen euro. Manchester United betaalde twee seizoenen geleden ruim zeventig miljoen euro om Casemiro naar de Premier League te halen.