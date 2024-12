Zeer gewaagd! Glenn Verbauwhede spreekt klare taal over vergelijking met... Thibaut Courtois

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Glenn Verbauwhede heeft zijn boek 'Kamikaze' uit. Daarin vertelt de ex-doelman honderduit over anekdotes die hij tijdens zijn carrière heeft meegemaakt.

Glenn Verbauwhede heeft een mooie carrière achter de rug, maar de vraag die zeker gesteld kan worden is of hij er meer zou uitgehaald hebben als hij er ook meer voor geleefd zou hebben.

“Dat zullen we nooit weten”, zegt Verbauwhede aan de Krant van West-Vlaandren. “Topsporters die er volledig voor leven, kruipen om 21.30 uur in bed. Ik stapte om 23 uur nog in mijn auto om nog een toerke te doen. Vrienden opzoeken, het nachtleven induiken…”

Nochtans was Verbauwhede een groot talent en had hij, mits de juiste aanpak, zeker kunnen wedijveren met mannen die nu tot de absolute wereldtop behoren.

“Ik durf gerust zeggen dat ik in mijn jeugdjaren intrinsiek bij de beste keepers van het land hoorde. Misschien zelfs beter dan Thibaut Courtois, maar die had een iets meer helder kopke. Al heb ik geen spijt van hoe het leven gelopen is.”

Het is alvast zo dat jonge talenten nu veel beter opgevolgd worden dan vroeger, maar Glenn Verbauwhede beseft ook dat hij in een totaal ander tijdperk als professioneel voetballer aan de slag was.