Voormalig Nederlands international vertelt over zijn tijd met Cristiano Ronaldo bij Real Madrid: "Heb hem nooit onder de douche gezien"

Cristiano Ronaldo heeft al een geweldige carrière gehad en is momenteel nog steeds actief. Momenteel speelt hij bij Al Nassr in Saudi-Arabië. Rafael van der Vaart speelde één seizoen met hem samen en weet dus wat beter hoe de Portugees leeft.

Cristiano Ronaldo is ongetwijfeld een van de grootste voetballers aller tijden. De Portugese aanvaller is bovendien ook een van de meest bekende personen op de planeet. Hij speelde bij Sporting CP, Manchester United, Real Madrid en Juventus voor hij naar Saudi-Arabië vertrok.

Nederlander Rafael van der Vaart speelde in het seizoen 2009/2010 met hem samen bij Real. Dat was meteen ook het eerste van Ronaldo bij Los Blancos. 21 keer stonden ze samen op het veld.

"Hij was zo ongelooflijk gefocust op zichzelf", legt Van der Vaart uit bij Talksport. "Als we met 6-0 wonnen en hij had niet gescoord, was hij niet blij, hé. Maar als we verloren en hij had twee keer gescoord, was het oké. Hij moést gewoon scoren."

"Zijn lichaam, wow. Een machine. Vandaag denken spelers al meer zoals hem, maar hij was z'n tijd wel vooruit. Zijn tijd in de gym, zijn eetpatroon, hoe hij sliep... Dat was toen al voor hem belangrijker dan gewoon hard trainen. Hij was als eerste op het trainingsveld en vertrok als laatste. Ik heb hem dan ook nooit onder de douche gezien", gaat de ex-international van Nederland verder.

"Op een dag begon Cristiano na de training vrije trappen te oefenen. Hij trapte twintig keer, maar er ging geen enkele binnen. Ik nam er één, scoorde en zei hem: ‘Zo doe ik dat’. Een paar dagen later kregen we een vrije trap tijdens de wedstrijd. Ronaldo knalde hem in de kruising binnen. ‘En zo doe ik het’, zei hij", besluit Van der Vaart.