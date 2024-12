Deutsche Gründlichkeit: Thorsten Fink laat tegen KV Kortrijk niks aan het toeval over

Morgenmiddag geven KRC Genk en KV Kortrijk elkaar partij. Op papier kan er maar weinig fout lopen voor de competitieleider.

KRC Genk is in de Cegeka Arena zo goed als onklopbaar, terwijl KV Kortrijk in de laatste vier uitwedstrijden niet scoorde en 14 goals om de oren kreeg. Eigenlijk moeten de Limburgers gewoonweg vlot winnen van de West-Vlamingen.

Al spookt de 2-1-nederlaag uit de heenwedstrijd nog in het hoofd van Thorsten Fink. Hij maakte een grondige analyse van de wedstrijd van zaterdag op zijn persconferentie. De bekerkwalificatie heeft zijn groep alvast deugd gedaan.

“Winnen brengt altijd een goed gevoel in de kleedkamer. Ook de manier waarop we ons kwalificeerden tegen Standard stond me aan. We hebben weinig weggegeven en hebben zelf geduldig de nodige kansen bij mekaar gespeeld”, citeert Het Belang van Limburg de Duitser.

Ook tegen Kortrijk wil Fink het balverlies beperken. “En zorgen dat we in het geval van balverlies goed staan om het leer meteen opnieuw te veroveren. Precies dat hebben we niet goed gedaan in de heenmatch, het zadelde ons met een onnodige nederlaag op.”

Fink gaf meteen ook mee dat hij ook tegen Kortrijk zal roteren. “Ik moet nog met enkele spelers praten, we willen na een zware cupmatch van twee uur genoeg frisheid in de ploeg houden. Ik heb in elke linie verschillende opties, opnieuw zullen onze invallers belangrijk zijn.”