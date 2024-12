Dramatische jaarcijfers bij JPL-club: schuldenlast nu maar liefst 69 miljoen (!) euro

Standard blijft in financieel zwaar weer verkeren. Uit de recent gepubliceerde jaarrekening blijkt dat de club vorig seizoen een recordverlies van 25,1 miljoen euro leed.

Het is al het derde jaar op rij dat de Rouches meer dan 20 miljoen euro verlies maken, met dit keer gestegen loonkosten, lagere tv-inkomsten, en juridische geschillen als belangrijkste oorzaken. De totale schuldenlast liep op tot 69 miljoen euro.

Het eigen vermogen van Standard is verder gezakt van -24 miljoen naar -39,4 miljoen euro. Toch is er een gedeeltelijke schuldenafbouw ingezet. Een schuld van 22 miljoen euro aan eigenaar A-Cap werd omgezet in kapitaal, waardoor het negatieve eigen vermogen werd teruggebracht naar -15 miljoen euro.

Dit was nodig om te voldoen aan de licentievoorwaarden. Daarnaast werden stappen gezet om andere schulden af te bouwen. Zo trof de club een schikking met oud-eigenaar Bruno Venanzi en is er de verwachting dat schulden bij Marouane Fellaini (3 miljoen euro) en investeerder Tifosy (10 miljoen euro) tegen het einde van dit seizoen worden afgelost.

Deze maatregelen moeten de schuldenlast op de volgende jaarrekening met 36 miljoen euro verlagen. In afwachting van een nieuwe eigenaar zorgt A-Cap voorlopig voor financiële stabiliteit. Het Amerikaanse bedrijf stelt 26 miljoen euro ter beschikking om de club tot het einde van het seizoen draaiende te houden. Tegelijkertijd is A-Cap zelf verwikkeld in juridische geschillen in de VS, wat de druk op een snelle overname vergroot.

CEO Pierre Locht sprak optimisme uit over de toekomst. In een interview met SudInfo gaf hij aan dat er binnen enkele weken exclusieve onderhandelingen kunnen starten met een kandidaat-koper, wat mogelijk een oplossing biedt voor de financiële malaise.