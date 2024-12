Eén Deinze-speler ziet zijn kans schoon tijdens donkere dagen en is kritisch voor trainer Losada: "Ik was minstens even goed"

Vanavond treedt Deinze aan tegen FC Seraing. De vorige twee duels tegen Waalse ploegen gingen verloren met grotendeels een beloftenploeg. Vanavond krijgen ze wel de hulp van Steve De Ridder: "Tegen Francs Borains wilde ik ook al spelen", zegt hij in GvA.

"De groep besloot anders. Na het vertrek van Lennart Mertens heb ik beslist opnieuw te voetballen om conditie op te bouwen en mijn goodwill te tonen aan de club en supporters", vertelt de 37-jarige middenvelder.

Deinze bereidt de wedstrijd voor in Moeskroen, om kosten te besparen. De Ridder betreurt het gebrek aan communicatie: “Wij spelers vernemen alles via de media. Toch ben ik bereid om tegen Seraing te spelen."

"Ondanks de moeilijke omstandigheden blijft het een kans voor jonge spelers om ervaring op te doen en het niveauverschil te voelen tussen de Challenger Pro League en beloftenvoetbal.”

De Ridder blikt kritisch terug op zijn beperkte kansen onder Hans Somers en Hernan Losada. “De concurrentie was groot, maar ik was minstens even goed als anderen die wel speelden. Het vertrek van Marc Grosjean deed me pijn. Hij was een warme coach en werd op een oneerbiedige manier ontslagen, terwijl hij Deinze stabiliteit bracht.”

Over zijn toekomst is De Ridder voorzichtig: “Ik blijf hopen op een goede afloop voor Deinze. Ik weet dat ik het niveau van 1B nog in me heb, maar het is moeilijk om plannen te maken zolang de toekomst van de club onzeker blijft. Eerst wil ik alles op een rij zetten voordat ik een beslissing neem bij een mogelijk faillissement.”