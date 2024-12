Zeer belangrijke wedstrijd in de Premier League uitgesteld vanwege stormweer

Slecht nieuws in de Premier League. Vanwege de doortocht van storm Darragh is de Merseyside-derby uitgesteld.

Het was een van de wedstrijden waar het meest werd naar uitgekeken dit weekend in Engeland: de Merseyside-derby is altijd een groot evenement. Maar de confrontatie tussen Everton en Liverpool, gepland voor zaterdag om 13.30 uur, zal niet doorgaan: de FA heeft aangekondigd dat de wedstrijd is uitgesteld.

De oorzaak is de doortocht van de storm Darragh in het noorden van Engeland. De regering vraagt miljoenen mensen die in bedreigde gebieden wonen om thuis te blijven. Het is onmogelijk om onder deze omstandigheden een voetbalwedstrijd te plannen.

De Merseyside-derby werd om verschillende redenen met veel belangstelling tegemoetgezien, ondanks het verschil in rangorde tussen de twee teams - Liverpool staat bovenaan en Everton op de 14e plaats. Dit zal namelijk de allerlaatste derby zijn die wordt gespeeld in Goodison Park, het legendarische stadion van de Toffees, die zullen verhuizen naar hun nieuwe locatie in het seizoen 2025-2026.

Het is nog niet bekend wanneer deze wedstrijd zal worden ingehaald. Het is niet uitgesloten dat andere wedstrijden die in hetzelfde gebied worden gespeeld (zoals in Manchester, dat slechts op een klein uurtje rijden van Liverpool ligt) ook worden beïnvloed.