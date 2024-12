Veranderingen doorgevoerd! Nog maar één Vlaming in het bestuur van Beerschot: nieuwe sterke man wil uitpakken

Bij Beerschot zijn Francis Vrancken, Philippe Verellen, Walter Damen en Gunther Dieltjens niet langer bestuursleden. Luc Neefs blijft namens minderheidsaandeelhouder Immo & Sport Invest (ISI) de enige Vlaamse vertegenwoordiger in de raad van bestuur. Selahattin Baki en Ahmed Afify zijn toegevoegd.

De wijzigingen volgen op aanhoudende onderhandelingen tussen United World, dat 75 procent van de aandelen bezit, en ISI, dat nog 25 procent in handen heeft. Het Saudische United World wil de Vlaamse minderheidsaandeelhouders uitkopen, maar tot nu toe is er geen akkoord bereikt over de overdracht van de aandelen, weet GvA.

Naast Vrancken en Verellen verlaten ook prins Abdullah bin Mosaad en enkele van zijn medestanders de raad van bestuur. Die wordt nu gereduceerd tot vier leden: Oliver Seitz (United World), Luc Neefs (ISI), Selahattin Baki en Ahmed Afify. Walter Damen en Gunther Dieltjens blijven wel op andere manieren betrokken bij de club.

Selahattin Baki neemt een prominente rol op binnen Beerschot. De 49-jarige Turk, die ervaring opdeed bij Fenerbahçe en Sheffield United, stond mee aan de basis van de ommekeer toen Beerschot onderaan bengelde met slechts twee punten. Onder zijn leiding staat de club inmiddels steviger en bereikte het de kwartfinale van de beker.

Om Beerschot in 1A te houden, zet Baki volop in op versterkingen. Hij onderhandelt met zijn voormalige club Fenerbahçe over een uitleenbeurt van de jonge Turkse middenvelder Bartug Elmaz. Volgens geruchten zouden er nog meer aanwinsten onderweg zijn om het team te versterken.

Met de nieuwe bestuursstructuur en Baki’s vastberadenheid hoopt Beerschot zijn sportieve ambities waar te maken. Een degradatie naar 1B wordt door de nieuwe leiding als onacceptabel gezien en zou een zware klap zijn voor de club.