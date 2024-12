Dat stelt de Tsjechische politie alvast niet gerust: honderden Anderlecht-fans zullen ondanks verbod naar Praag trekken

Anderlecht speelt donderdag tegen Slavia Praag in de Europa League. Ondanks het verbod om Europese matchen bij te wonen, zullen er paars-witte supporters aanwezig zijn.

Op 2 oktober reisde RSC Anderlecht naar Real Sociedad. Enkele Anderlecht-supporters hebben zich op de slechtst mogelijke manier laten zien tijdens deze ontmoeting.

Met verschillende incidenten in de tribunes hebben de Anderlecht-supporters dus een sanctie. Drie Europese uitwedstrijden mogen er geen fans aanwezig zijn.

Dat heeft hen er echter niet van weerhouden, enkele weken later, in kleine getale aanwezig te zijn bij de wedstrijd in Letland tegen RFS.

Slavia Praag, de volgende tegenstander van de Mauves in de Europa League, heeft onlangs een verklaring gepubliceerd waarin ze de Brusselse supporters waarschuwen.

Toch zullen volgens Het Nieuwsblad tussen de 500 en 800 Anderlecht-supporters deze donderdag naar Praag reizen. Sommigen hebben tickets gekocht via Slavia-supporters en zullen in de lokale tribunes zitten. Anderen van plan zijn om zich te verzamelen in cafés in de stad, wat de Tsjechische politie niet geruststelt...