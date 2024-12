Meteen na de winterstop enkele topaffiches: Pro League onthult kalender tot einde van de reguliere competitie

De Pro League heeft de speeldata van speeldag 21 tot en met 30 bekendgemaakt. De kalendermaker zou ook op de Croky Cup en de Europese wedstrijden gelet hebben.

"De kalendercommissie hield in de kalenderopmaak maximaal rekening met de Croky Cup-scenario’s en het programma van de Europees spelende clubs", klinkt het bij de Pro League. Er werd geanticipeerd op het scenario waarbij alle Belgische UEFA-vertegenwoordigers doorstoten naar de volgende ronde.

Meteen na de winterstop krijgen we al twee toppers te zien met Anderlecht-Club Brugge en de Antwerpse derby Beerschot-Antwerp op 12 januari.

"Op speeldag 30 worden alle duels in principe afgetrapt op hetzelfde moment. Enkel matchen zonder impact op de samenstelling van de play-offs kunnen op vraag van de rechtenhouder nog last-minute verplaatst worden", gaat de Pro League verder. De kalender voor de play-offs wordt op 17 maart bekendgemaakt.

