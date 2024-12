Preud'Homme om Tedesco op te volgen? Kritiek op 'tactische' aanpak Mannaert: "Als je dat met mij doet, eet je je contract maar op"

Michel Preud'Homme aan het hoofd van de Rode Duivels? Voorbij de inhoud van deze mogelijkheid is het vooral het tijdstip van het gerucht dat vragen oproept.

De nieuwe technisch directeur van de KBVB, Vincent Mannaert, heeft volgens geruchten Michel Preud'homme gecontacteerd om mogelijk Domenico Tedesco op te volgen als bondscoach. Preud'homme, met wie Mannaert eerder samenwerkte, wordt regelmatig genoemd als potentiële kandidaat voor de nationale ploeg.

Analist Philippe Albert sprak zich positief uit over deze aanpak. "Mannaert neemt meteen zijn verantwoordelijkheid. Hij heeft niet geaarzeld om Michel Preud'homme te benaderen, en zelfs als Michel weigert, is dat een goed signaal. Ik denk dat Mannaerts komst een grote meerwaarde kan betekenen voor ons voetbal", stelde Albert in het programma De Tribune.

Toch is niet iedereen enthousiast over de timing van het nieuws. Marc Wilmots uitte zijn verbazing: "Dat dit uitlekt terwijl Tedesco nog bondscoach is, verbaast me. Als ik zoiets doe, komt het niet in de openbaarheid. Professionaliteit betekent dat dit intern blijft. Natuurlijk kan hij Michel benaderen, maar eerst moet de situatie met Tedesco worden uitgeklaard."

Ook analist Nicolas Frutos zag een mogelijk strategische kant aan het lek: "Misschien is dit bewust gedaan om Tedesco op de hoogte te stellen van wat er speelt. Het kan een manier zijn om druk uit te oefenen."

Wilmots toonde zich empathisch richting Tedesco en kritisch over de gang van zaken: "Als ik Tedesco was, eet je je contract maar op. Ik zou eraan vasthouden. Dit is niet de juiste manier van handelen. Dingen moeten in de juiste volgorde gebeuren." De naam Michel Preud'homme blijft ondertussen hardnekkig rondzingen, wat de positie van Tedesco verder lijkt te ondermijnen.