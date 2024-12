Charles De Ketelaere vs Thibaut Courtois: Mind games bij strafschop?

Charles De Ketelaere verloor met Atalanta van Real Madrid. Onze landgenoot zorgde wel voor een heel knappe wedstrijd.

Dat Charles De Ketelaere in bloedvorm verkeert is ook dinsdagavond nog maar eens duidelijk geworden. Onze landgenoot speelde een dijk van een partij tegen Real Madrid.

Dat leverde CDK een strafschopdoelpunt op, al verloor hij wel van de Koninklijke met 2-3. Toch had hij achteraf meer dan redenen genoeg om te glunderen. De beelden van de strafschop kan je hier bekijken...

“Als je in de hoek van Courtois trapt... Hij is zo groot en komt zo ver”, zegt De Ketelaere erover. “Ik dacht dus: ik zal de bal trappen waar Thibaut er niet aankan. En dat is mooi gelukt. Het is een leuk gevoel dat de strafschop zo binnengaat.”

De Ketelaere trapte de bal in het dak van het doel, vlak onder de lat. “Ik kon misschien wel minder risicovol trappen, omdat hij naar de andere hoek ging. Ik weet niet of ik zo hoog wilde trappen.”

Courtois had geen schijn van kans. “Ik had twee strafschoppen van Charles gezien: eentje links en eentje rechts. Ik dacht dat hij links ging trappen, maar zelfs als ik naar de goede hoek was gesprongen, was die strafschop onmogelijk om te pakken.”

De Ketelaere vooraf van de wijs proberen te brengen deed hij niet. “Nee, hij was gefocust op zijn penalty, ik op mijn redding. Mind games zullen bij Charles niet uitmaken. Hij is een goede vriend en heeft de strafschop goed binnengetrapt. That's it.”