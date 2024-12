🎥 Charles De Ketelaere herleeft bij Atalanta: Nu ook prijs tegen Real Madrid

Charles De Ketelaere blijft het ontzettend goed doen. Hij kwam ook ter sprake in Extra Time deze week.

Twee weken geleden scoorde De Ketelaere twee keer in de Champions League tegen Bern en deelde hij ook nog drie assists uit. Dinsdagavond scoorde hij een strafschop tegen Thibaut Courtois. Afgelopen weekend was het prijs tegen zijn ex-ploeg AC Milan.

Het gaat duidelijk heel erg hard voor Charles De Ketelaere. Een groot contrast met vorig jaar, toen hij geen enkel doelpunt wist te scoren in Milaan. “Hij is streng voor zichzelf”, zei Gert Verheyen in Extra Time. “En dan kan je ook beginnen te twijfelen of je kampt met een gebrek aan vertrouwen.”

Iets wat Rik De Mil allemaal beaamde. “Hij kwam uit Brugge, waar hij bij zijn familie woonde, en plots moest hij naar Milaan. Dat is een hele andere wereld.”

Bovendien, zo reageert Peter Vandenbempt, werd hij meteen ook vergeleken met Kaka. Dat soort zaken helpt een speler natuurlijk niet vooruit.

Zoals de kaarten nu liggen neemt Atalanta hem na dit seizoen over van AC Milan. En dan de West-Vlaming op het elan van dit seizoen alleen maar nog beter worden.