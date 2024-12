En maar lachen met Charles De Ketelaere: "Wat gaat hij doen?"

Club Brugge komt beetje en beetje boven water. Heel wat spelers hebben nog de nodige ruimte om progressie te maken, waardoor er nog veel mogelijk is.

Croky Cup, Champions League, Jupiler Pro League. Club Brugge heeft op alle fronten nog heel erg mooie vooruitzichten voor dit seizoen. Dat is het werk van Nicky Hayen, maar ook van de vele youngsters die doorstoten naar de A-kern.

Vital Borkelmans ziet dat het allemaal heel goed begint te draaien. “Vanaken straalt een enorme rust uit in het hele gebeuren”, klinkt het in de Krant van West-Vlaanderen. “Het is mooi om te zien hoe hij telkens onder de druk uitkomt.”

Jashari krijgt de nodige lof, zeker na zijn moeilijke start. Maar er is vooral iets anders dat Borkelmans opgevallen is. “Ik ben vooral heel blij met hoe voortreffelijk onze eigen kweek het doet. Ik hoop dat die jongens een mooie toekomst tegemoet gaan.”

Borkelmans hoopt dat er nog een paar zijn die het verhaal van Charles De Ketelaere kunnen schrijven. “Iedereen lachte destijds met De Ketelaere. Wat gaat hij doen in Milaan? Ik denk dat ze daar nu al spijt hebben.”

“Hij had de kwaliteiten, hij moest zich alleen nog aanpassen bij een topploeg. Nu is hij top in Europa met wat hij aan het doen is. Elke ploeg in België moet van groot tot klein streven naar zulke jeugdproducten.”