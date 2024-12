Van drie kanshebbers naar... één? 'Kevin De Bruyne geeft groen licht om transfer naar deze (verrassende) club vorm te geven'

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

De toekomst van Kevin De Bruyne wordt steeds duidelijker. De Rode Duivel heeft zijn entourage nu ook zelf een teken gegeven om concrete transfergesprekken aan te vatten. Is de keuze gemaakt?

We schreven eerder al dat Kevin De Bruyne op weg is naar de Major League Soccer. Met New York City FC, Inter Miami en San Diego FC waren er nog drie clubs in de running om onze landgenoot binnen te halen.

De Amerikaanse media weten ondertussen meer. De Bruyne heeft zijn entourage een sein gegeven om de transfer te bespreken. Ook zijn clubkeuze lijkt gemaakt.

© photonews

San Diego beschikt momenteel over de beste papieren om de Rode Duivel naar de Verenigde Staten te halen. San Diego is het nieuwe team dat vanaf 2025 in de MLS mag spelen.

De Bruyne moet er hét speerpunt worden en zal niet aan de zogenaamde 'salary cap' onderworpen worden. Zijn loon bij San Diego zal dan ook in de lijn liggen van hetgeen Lionel Messi in Miami verdient.