"Zijn tips gebruik ik nog altijd": Speler die nooit debuut kreeg bij Anderlecht dankt Vincent Kompany

Vincent Kompany had grote plannen met RSC Anderlecht. Toch kwam het er uiteindelijk niet van.

Toen RSC Anderlecht met Vincent Kompany in zee ging leek de club een keuze gemaakt te hebben voor heel wat jaren. Maar dat liedje was geen lang leven beschoren.

Heel wat spelers zijn echter maar wat blij dat ze die tijd met de huidige trainer van Bayern München gekregen hebben om samen te werken. Onder hen ook talent Simion Michez.

De nu 22-jarige speler kwam maar liefst 15 jaar uit voor de jeugd van RSC Anderlecht. Zelfs Vincent Kompany zag iets in hem, maar via Beerschot ging het uiteindelijk naar Tsjechië, bij Slavia Praag.

“Mijn debuut in de A-ploeg van Anderlecht maakte ik nooit, maar Kompany werkte wel intens met mij”, vertelt hij aan Het Nieuwsblad. “Ik was bij de jeugd een pure flankaanvaller, maar Vinnie maakte van mij een werkende flankspeler die meeverdedigde. Zijn tips gebruik ik nog altijd.”

Eén van zijn beste jaren was bij de RSCA Futures, samen met David Hubert. “Zonder David was dat nooit gelukt. We hadden allemaal talent: Noah Sadiki, Lucas Stassin, Ilay Camara... Maar David Hubert bracht ons als kapitein op het veld ervaring bij.”

“Hij was de grote broer. Hubert wees ons erop dat we gedisciplineerd moesten zijn: op tijd komen, oefeningen doen in de fitness, niet onnodig dribbelen... Het wordt leuk om David straks te bekampen nu hij hoofdcoach is van Anderlecht.”