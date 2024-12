De Club Brugge-speler die zichzelf nooit verkoopt en te veel onderschat is: "Hij leverde blauw-zwart naast sportief succes ook financiële winst op"

Iets dat u misschien voorbij is gegaan, maar zondag speelt Brandon Mechele zijn 460ste (!) match voor Club Brugge. Intussen heeft hij ook al 31 matchen in de Champions League op de teller staan. En toch krijgt hij in eigen land niet altijd de erkenning die hij verdient.

Zes keer kampioen van België en toch kreeg hij soms ook kritiek van de eigen fans. Nee, Mechele is niet de verfijnde voetballer, maar het is wel de verpersoonlijking van het clubmotto: 'no sweat, no glory'.

Mechele geloofde er begin 2017 niet meer in

We herinneren ons een zwoele lenteavond in 2017, toen STVV net verloren had in Genk en Brandon Mechele naar de mixed zone werd gestuurd als net door Club Brugge uitgeleende verdediger. Hij leek toen een terugkeer naar Jan Breydel opgegeven te hebben en was heel voorzichtig met zijn uitspraken over dat hij nog ooit voor de club van zijn hart zou spelen.

Toen wist hij nog niet dat zijn trainer bij STVV het volgende seizoen Club Brugge onder zijn hoede zou nemen. En de trein was vertrokken. Leko gaf meteen het volle vertrouwen aan de toen toch al 24-jarige Mechele en ook alle andere coaches die volgden zouden nooit meer voorbij de beenharde verdediger gaan.

Denswil, Nsoki, Ordonez...

Club deed het ook slim en koppelde in de loop der jaren altijd jonge, talentvolle verdedigers aan hem. Denk aan Stefano Denswil en Stanley Nsoki die voor respectievelijk 6 en 12 miljoen verkocht werden. Recentelijk waren dat Jorne Spileers en Joel Ordonez. En die laatste gaat ook een leuke som opbrengen.

In die optiek heeft Mechele naast sportief succes ook financieel winst opgeleverd. Hij bracht zijn ervaring over op jonge talenten en aan zijn zijde konden ze rustig groeien. De teneur rond hem in Jan Breydel is in de loop der jaren ook volledig gekeerd. Getuige daarvan de enorme tifo voor de match tegen Sporting waar hij en Vanaken gehuldigd werden door de fans.

Onbegrijpelijk

Dat Mechele slechts twee oefenmatchen en één minuut tegen Kazachstan godbetert voor de Rode Duivels gespeeld heeft, is quasi onbegrijpelijk en een kleine smet op zijn cv. Dat zal hij zelf ook wel zo ervaren, al heeft hij dat nog nooit uitgesproken. In het tijdperk van Vertonghen, Alderweireld, Vermaelen en Kompany was dat logisch, de voorbije jaren iets minder.

Waar ligt dan zijn probleem? Eigenlijk nergens, maar hij is niet de man die op de voorgrond staat. Hij is een wroeter, werker, beuker soms... Veel trainers zouden echter veel geld geven om zo'n onverzettelijke man in hun midden te hebben.

Mechele is echter niet de man die zichzelf verkoopt in de media. Altijd rustig naast het veld. Maar als hij zijn carrière ooit afsluit, zal hij dat doen als een legende van de club. Hij is zo'n speler waar men achteraf vergelijkingen mee gaat maken. "Amai, is dat niet de nieuwe Brandon Mechele?" Het zou een mooi compliment zijn voor een speler die volgens ons inderdaad onderschat wordt.