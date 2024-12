Kevin Mirallas ziet grote toekomst voor JPL-speler: "Hij doet me denken aan Lukaku"

Kevin Mirallas is al even aan het werk bij Union SG om de aanvallers te helpen. Hij doet dat erg goed, en doet al een opvallende vergelijking.

Union SG had aan het begin van het seizoen bijzonder veel problemen met het maken van doelpunten. Het ging zo ver dat Kevin Mirallas werd aangesteld om te helpen.

En dat loont: sinds zijn komst scoor Union gemiddeld 1,7 keer per wedstrijd. Voordien was dat 0,88 keer. Promise David had het erg moeilijk, maar er is verbetering te zien.

"En toch, als hij al zijn kansen afwerkte, was hij topschutter", merkt Mirallas op bij Het Nieuwsblad. "Wat hem uniek maakt, is dat hij geen druk voelt. Hij kan na een non-match meteen de klik maken en drie dagen later alweer twee keer scoren."

Hij maakt dan ook de opvallende vergelijking met Romelu Lukaku. "Hij doet me aan Lukaku denken. Hij is zich ook nog niet goed bewust van zijn kracht, snelheid en kwaliteiten. Als hij die stap weet te zetten… we weten waar dat Lukaku bracht."

David scoorde over alle competities heen 8 keer in 16 wedstrijden. Vier keer in de Croky Cup en vier keer in de JPL.