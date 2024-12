Voormalig jeugdproduct van Anderlecht vanavond bij tegenstander Slavia Praag: "Ik dank alles aan Kompany"

Simion Michez speelt bij Slavia Praag, maar werd sinds zijn zevende wel opgeleid bij Anderlecht vooraleer hij daar anderhalf jaar geleden werd opgepikt door Beerschot. En deze zomer maakte hij meteen dus een toptransfer naar de Tsjechische topclub.

Een reis die hij zelf nog altijd niet kan geloven. “Mijn contract liep af in juni 2023 en ik voelde me klaar om de volgende stap te zetten. Het was tijd om bij het eerste team te spelen. Jesper Fredberg vond echter dat ik nog moest groeien bij de Futures, en daarom heb ik besloten om te vertrekken”, zegt de 22-jarige speler in Het Nieuwsblad.

Michez is trots op zijn groei als speler. “Ik ben trots op mijn parcours", zegt hij, en kijkt terug naar zijn beginjaren bij Anderlecht: “Ik vergeet niet dat ik begon bij Royal Olympic de Charleroi en dat ik pas zeven jaar was toen ik bij Anderlecht aankwam."

"Het is een beetje gek om van Beerschot naar Slavia te gaan, voor 2,2 miljoen euro, terwijl mijn waarde momenteel op 900.000 euro ligt. Maar ik heb nu een contract tot 2028 en ik ben me ervan bewust dat er nog veel te doen is.”

Op zijn tijd bij Anderlecht, specifiek de invloed van Vincent Kompany, zegt Michez: “Kompany heeft me echt vertrouwen gegeven en me laten trainen met het eerste team toen ik nog maar 17 of 18 jaar oud was. Ik was nog niet klaar om te spelen met de A-ploeg, maar trainen met spelers zoals Lokonga, Refaelov, Trebel, Delcroix, Zirkzee en Kouamé heeft me enorm laten groeien. Kompany besloot me als wing-back aan de rechterkant te laten spelen, en daar is alles voor mij begonnen. Ik moet hem echt mijn polyvalentie danken.”

Michez blijft Kompany volgen bij Bayern München en weet dat hij altijd terecht kan voor advies. “Ik volg zijn prestaties bij Bayern en als ik advies nodig heb, weet ik dat ik altijd een berichtje kan sturen", zegt hij over de voormalige Anderlecht-trainer.

Hij ziet ook dat David Hubert de lijn doortrekt van toen hij nog bij de Futures speelde. “Tijdens onze tijd in de Challenger Pro League was hij altijd bezig met de jonge spelers, en dankzij hem hebben we ons gemakkelijk gehandhaafd. Het zal echt speciaal zijn om hem als tegenstander te zien op donderdag", besloot hij.