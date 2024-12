Deze Union-speler wist met zijn geluk geen blijf na sensationale avond: "Ik wist dat ik geel zou krijgen, maar zo wil ik twintig kaarten slikken"

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Union SG heeft donderdagavond met 2-1 kunnen winnen van OGC Nice in de Europa League. Franjo Ivanovic maakte pas in de allerlaatste minuut het verschil.

Makkelijk was het niet voor Union, maar al snel werd duidelijk dat de Brusselaars voor de zege konden gaan tegen Nice. Op een slecht veld in het Koning Boudewijnstadion lukte dat ook, maar wel pas heel laat.

Franjo Ivanovic opende de score rond het halfuur, maar op slag van rust kwam Nice al op gelijke hoogte. We stevenden lang op een gelijkspel af tot Ivanovic in minuut 93 het winnende doelpunt kon maken.

"Ik wilde de fans laten wachten tot het einde om de explosie van vreugde zo groot mogelijk te maken", grapte de spits achteraf volgens Het Nieuwsblad. W"e misten opnieuw veel kansen, maar bleven er wel in geloven."

Union had inderdaad kansen genoeg om het verschil al sneller te maken. "Na die tweede ben ik als een gek naar het publiek gespurt. Daar haalde ik mijn hoogste snelheid van de wedstrijd (lacht). Ik wist dat ik geel zou krijgen, maar zo wil ik twintig kaarten slikken."

"Bijna was het weer zo’n frustrerende avond voor ons waarbij we te veel kansen lieten liggen. Nu draaiden we het om en dat zorgt voor een dubbele boost", besluit hij.