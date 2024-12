'Dit is de echte reden waarom Domenico Tedesco niet naar de WK-loting zal gaan'

Domenico Tedesco heeft geen goed jaar achter de rug bij de Rode Duivels. De bondscoach zorgde mee voor een slecht EK. Nadien ging verliep het nog minder in de Nations League.

Het leek erop dat Tedesco maar dingen bleef uitproberen. Ook als de wedstrijden er echt toe deden. Dat ten koste van de resultaten dan ook.

Hij staat flink onder druk, maar pas na Nieuwjaar wordt beslist over zijn toekomst. Sacha Tavolieri meldt dat zijn afwezigheid op de loting alles te maken heeft met de huidige situatie.

Vincent Mannaert is pas nieuw bij de KBVB en is nog alles aan het evalueren. Mannaert is nog aan het zien of hij op dezelfde golflengte zit als Tedesco.

De bond heeft daarom besloten dat het niet verstandig zou zijn voor een van hen om op dit moment publiekelijk te praten. Daarom zal Tedesco niet aanwezig zijn.

🇮🇹🇩🇪🌎❌⤵️ The reason why Domenico Tedesco is absent from the draw for the next World Cup: The evaluation being carried out by the heads of the Belgian Football Federation is still ongoing, as the new technical director, Vincent Mannaert, has just taken office.



✅ Officially,… pic.twitter.com/0HVQjj4rx7