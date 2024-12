Heeft Union definitief een stap vooruit gezet? "Er gebeurt iets speciaals"

Union Saint-Gilloise heeft een prachtige overwinning behaald tegen OGC Nice in de Europa League. De Brusselaars lijken te groeien naarmate de wedstrijden vorderen.

"We hadden eerder kunnen scoren en vanavond sneller gerust kunnen stellen. Maar uiteindelijk is deze overwinning een mentale boost die ons goed zal doen voor de rest van het seizoen. We hebben drie punten op moed gepakt, op de manier van Union", begon Anthony Moris aan de microfoon van de RTBF.

De Unionisten hadden het in het begin van het seizoen erg moeilijk. De laatste weken zijn ze echter aanzienlijk vooruitgang aan het boeken. Doelman Moris had ook dat gevoel.

"Ik ben trots, er is iets speciaals aan het ontstaan. Ik zie teamcohesie, mentaliteit, toewijding. We moeten het beter doen in sommige wedstrijden, maar deze mentaliteit is de juiste en zal ons in staat stellen om dit soort wedstrijden te winnen", ging hij verder.

"De politici moeten in actie springen om ons een nieuw stadion te bieden. We moeten een plek vinden om te spelen", sloot de doelman en kapitein van Union af.