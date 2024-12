La Louvière doet goede zaak richting promotie in Challenger Pro League, Beveren en Lierse zorgen voor leuke avond

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

In de Challenger Pro League stonden op vrijdagavond al twee wedstrijden op het programma. Onder meer La Louvière kwam in actie en zij moesten winnen om druk te blijven zetten op Zulte Waregem.

Tot vorig weekend waren La Louvière en Zulte Waregem co-leider met 32 punten, maar door het failliet van KMSK Deinze is Essevee nu leider met 31 punten en volgt La Louvière eigenlijk als tweede met 29 punten.

Aan hen dus om op bezoek bij Seraing in een Waalse derby uit te pakken met een verdiende driepunter. Gillot zette zijn team halfweg de eerste helft op voorsprong, 0-1 was ook meteen de ruststand.

Snelle goals doorslaggevend

In de subtop van het klassement was er dan weer een belangrijk duel tussen Beveren en Lierse. Beide ploegen konden met een overwinning voorlopig de top-6 induiken die recht geeft op een plaats in de play-offs.

Dries Wuytens maakte er halfweg de eerste helft 1-0 voor Beveren van op aangeven van Servais. Dat was ook meteen de ruststand op de Freethiel.

In beide matchen veranderde er niets meer na de koffie, al moest Beveren de match met negen uitspelen. Beveren en La Louvière doen zo geweldige zaken in het klassement. Zulte Waregem speelt op Lommel dit weekend.