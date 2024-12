Moeten JPL-clubs bovenaan weer opletten voor Union SG? "Op sommige momenten spelen we beter dan vorig jaar..."

Union Saint-Gilloise heeft met 2-1 gewonnen van Nice in de Europa League. Een zeer belangrijke overwinning. Opnieuw met een uitstekende Charles Vanhoutte.

Union begon de wedstrijd echter slecht, met een grote blunder in de eerste minuten. Op een terugspeelbal van Charles Vanhoutte, incasseerde Anthony Moris bijna een doelpunt dat hard zou zijn aangekomen. De bal glipte onder zijn voet door.

Gelukkig maar ging de bal net naast doel. "Ik dacht echt dat de bal binnen zou gaan", bekende Vanhoutte na de wedstrijd aan de microfoon van de RTBF. "Het is goed dat het niet gebeurde. We hadden geluk. We konden in onze wedstrijd komen."

Union lijkt zijn moeilijkheden van het begin van het seizoen te zijn vergeten en boekt goede resultaten. "Het heeft even geduurd, maar nu zijn we al 10 wedstrijden ongeslagen," vervolgde Vanhoutte. "We moeten zo doorgaan. Als we intensiteit tonen, kunnen we heel sterk zijn."

Het werk van Sébastien Pocognoli begint duidelijk vruchten af te werpen. "Ik denk zelfs dat we op bepaalde momenten beter spelen dan vorig jaar", beweert Vanhoutte.

"Ik denk dat hoe langer we zo doorgaan (dit seizoen), hoe beter we zullen worden", vervolgde Vanhoutte. Ondanks een waarschuwing deze donderdag, zal de middenvelder geschorst zijn voor de wedstrijd tegen Rangers volgend januari. Hij pakte zijn derde gele kaart.