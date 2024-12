RSC Anderlecht krijgt steun uit opvallende hoek na racisme-incident met Zanka

Anderlecht heeft donderdagavond met 1-2 gewonnen van Slavia Praag in de Europa League. Paars-wit kwam in de eerste helft al 0-2 voor maar moest vechten tot op het einde om de overwinning veilig te stellen.

Op Slavia Praag spelen is altijd een moeilijke verplaatsing, des te meer gezien er geen bezoekende fans van Anderlecht welkom waren. Toch boekte Anderlecht dus een mooie zege, al verliep zeker niet alles zoals het moest op het veld...

Zo werd verdediger Mathias Zanka Jørgensen slachtoffer van racistische bejegeningen door een speler van Slavia Praag. Dat liet Anderlecht zelf weten in een clubstatement.

From the heart of this multicultural city, we stand together in condemning racism in all its forms. We support Mathias Jørgensen after the abuse he endured last night in Prague.



