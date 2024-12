Johan Boskamp laat er geen twijfel over bestaan: "KBVB zet zichzelf voor schut, ze maken hem belachelijk"

De loting van de Rode Duivels voor het WK 2026 in de VS, Canada en Mexico heeft heel wat losgemaakt bij de analisten. Ook Johan Boskamp heeft een duidelijke mening over de loting én over wat ze op dit moment met Domenico Tedesco allemaal doen.

Wales, Noord-Macedonië, Kazachstan en Liechtenstein. Dat zou normaal gezien geen enkel probleem mogen opleveren voor de Rode Duivels in de WK-kwalificaties richting WK 2026. Iedereen naar het WK? De laatste keer dat ze nog eens een WK-kwalificatieduel verloren was al van 2009 geleden - al verloren ze onderweg naar het EK 2016 wel al eens van Wales. Maar toch: in zo'n groep moet het altijd goedkomen. "Van de 49 landen die deelnemen aan de kwalificaties mogen er 52 naar het WK. Alle toplanden zullen er sowieso wel bij zijn. Maar nee, het zijn geen tegenstanders om warm van te worden", kon er bij Johan Boskamp wel wat cynisme vanaf. Eerlijk zijn De Nederlander was dan ook zeer duidelijk in Het Belang van Limburg over de gang van zaken de komende weken: "Een bondscoach die niet aanwezig is en zelfs niet mag reageren op een loting voor de WK-kwalificaties. Dat heb ik nog nooit gezien." "De KBVB zet zichzelf nog maar eens voor schut als grootste sportfederatie van het land door te doen alsof er geen vuiltje aan de lucht is. Dat ze toch eerlijk zijn. ‘Het is mooi geweest, maar nu kappen we ermee’. Nu wordt Tedesco belachelijk gemaakt. Ze laten hem nog wat sudderen. Terwijl iedereen weet wat hem te wachten staat.”