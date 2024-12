Lommel-fans willen ontslag van de coach zien, Steve Bould reageert zelf

Lommel SK gaat door een moeilijke periode op sportief vlak. Na de nieuwe nederlaag tegen Zulte Waregem blijven de Limburgers met 2 op 15 achter. Fans riepen al voor de wedstrijd begon om het ontslag van coach Steve Bould.

Lommel SK heeft het moeilijk, dat is duidelijk. Na een matig seizoensbegin kwamen toch twee overtuigende overwinning tegen Jong Genk en Club NXT. Nadien volgde de 2 op 15, waar de fans echt niet blij mee zijn.

2 op 15 is te weinig voor een club die graag mee wil strijden voor promotie. De fans toonden nog voor de wedstrijd begon al een duidelijke boodschap: "All we want for x-mas, is Bould out."

De coach kan de reactie van de fans wel begrijpen. "Ik begrijp hun frustratie", vertelde hij bij ons. "Ik heb een van de groten hier ook door zien gaan, Arsène Wenger."

Bould was maar liefst 334 wedstrijden lang actief als assistent-coach van Wenger. "Het is frustrerend voor iedereen die betrokken is bij de club, ik zie dit ook niet graag. We doen het niet goed en het is nu aan ons om onszelf te herpakken."

"Ik kan de fans beloven dat we proberen om het beter te doen. Ons vertrouwen is op dit moment bijzonder laag, ik denk ook dat daar het probleem ligt. We spelen helemaal niet zoals vorig jaar", besluit Bould.