📷 WANSMAKELIJK: Ploeggenoot van Kevin De Bruyne krijgt vreselijke berichten na verloren Champions League-wedstrijd

Manchester City heeft zijn volledige steun uitgesproken voor verdediger Kyle Walker. De Engelsman en ploeggenoot van Kevin De Bruyne werd slachtoffer van racistische en verwerpelijke uitlatingen op sociale media.

De aanval volgde op een verloren Champions League-wedstrijd tegen Juventus, waarin de Engelse club met 1-0 verloor. Een gebruiker had een foto van Walker bewerkt, waarbij hij werd afgebeeld met een bomgordel.

“Niemand zou ooit het slachtoffer mogen worden van dit soort grove, racistische en bedreigende berichten. Instagram en de autoriteiten moeten hier iets aan doen", reageerde Walker fel op het incident.

Manchester City toonde zich onmiddellijk solidair met hun speler en veroordeelde het incident in een officieel statement. “Wij tolereren geen enkele vorm van discriminatie, ongeacht of dat nu in stadions of online is. Wij bieden Kyle onze volledige steun na de walgelijke behandeling die hij heeft ondergaan", aldus de club.

De zaak wordt nu verder onderzocht, maar het is nog niet duidelijk of Walker of de club juridische stappen zullen ondernemen tegen de dader van de post. Voorlopig is het duidelijk dat de club vastbesloten is om Walker te steunen in de strijd tegen racisme.

Het incident komt op een moeilijk moment voor Manchester City, dat momenteel een slechte reeks kent. De situatie komt ook op het moment dat Manchester City zich voorbereidt op een belangrijke derby tegen stadsgenoot Manchester United.