Amai! Bij Real Madrid gaan ze volledig los en halen ze keihard uit naar... La Liga: "Smerige Negreira-competitie"

Real Madrid heeft zaterdagavond in een spektakelstuk met 3-3 gelijkgespeeld tegen Rayo Vallecano. De Koninklijke leek een dubbele achterstand volledig om te buigen, maar moest in de slotfase alsnog de gelijkmaker slikken.

Het resultaat zorgde voor grote frustratie bij Real, vooral gericht op de arbitrage. Rayo Vallecano kwam dankzij doelpunten van Lopez en Munin op een comfortabele 2-0 voorsprong. Real Madrid toonde echter veerkracht en maakte via Valverde en Bellingham voor rust gelijk.

Na de pauze zorgde Rodrygo voor de 2-3, maar Palazon bracht met zijn treffer de eindstand op 3-3. Daarmee liet Real dure punten liggen in de strijd om de koppositie in La Liga. Na afloop uitte Real Madrid harde kritiek op de arbitrage. Het team was woedend over het uitblijven van een strafschop in de slotfase van de wedstrijd.

Op hun officiële kanalen sprak Real van “een controversiële arbitrage” en beschuldigde het de scheidsrechter van een partijdige houding. Trainer Carlo Ancelotti gaf al uiting aan zijn frustratie, maar de officiële communicatie van de club ging nog verder.

In een scherpe verklaring verwees Real Madrid naar het recente omkoopschandaal rond FC Barcelona en beschuldigde het de Spaanse competitie van oneerlijkheid. “Het gebeurt keer op keer en altijd tegen ons", stond er te lezen. De club sprak van een “smerige Negreira-competitie,” verwijzend naar het schandaal rond de mogelijke beïnvloeding van scheidsrechters door Barça.

Door het gelijkspel blijft Real Madrid steken op de tweede plaats in La Liga. Met 37 punten uit 17 wedstrijden blijft het één punt achter op koploper FC Barcelona, dat 38 punten telt. De rivaliteit tussen de twee grootmachten lijkt dit seizoen niet alleen op het veld, maar ook daarbuiten stevig te blijven oplaaien.