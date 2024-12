Hij wordt stilaan onmisbaar: Lois Openda alweer beslissend voor RB Leipzig, waar Maarten Vandevoordt zijn basisdebuut vierde

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

RB Leipzig heeft zondag met 2-1 gewonnen van Eintracht Frankfurt. Lois Openda was opnieuw beslissend.

RB Leipzig moest absoluut winnen afgelopen zondag in de Bundesliga na een wisselvallige week. Ondanks een overwinning tegen Holstein Kiel het weekend ervoor, had de club een frustrerende nederlaag geleden in de Champions League tegen Aston Villa (2-3).

Tijdens de wedstrijd tegen Eintracht Frankfurt opende Leipzig de score al in de 19e minuut dankzij Benjamin Šeško. Maar de bezoekers maakten gelijk in de 40e minuut.

In de 51e minuut zorgde Loïs Openda ervoor dat zijn team weer op voorsprong kwam. Openda bevestigt zijn uitstekende vorm met 10 doelpunten en 7 assists in alle competities dit seizoen.

De score bleef ongewijzigd, waardoor Maarten Vandevoordt, de jonge Belgische doelman die voor het eerst in de Bundesliga in de basis stond, de voorsprong kon behouden.

In de Champions League blijft de situatie echter zorgwekkend, aangezien de club nog geen enkel punt heeft behaald. Een slechtere avond was het nog wel voor het Frankfurt van Arthur Theate, dat de derde plaats nu moet delen met Leipzig.