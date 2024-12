Spektakelstuk met 6 doelpunten en dan strafschoppen: Rode Duivel Arne Engels bezorgt Philippe Clement nog wat meer kopzorgen

Zondagavond werd de finale van de Schotse League Cup gespeeld. Arne Engels won met Celtic op strafschoppen van het Rangers van Philippe Clement.

In het Hampden Park werd zondag de finale van de League Cup gespeeld in Schotland. Celtic kwam alweer oog in oog te staan met Glasgow Rangers, en of het een spannende partij was.

Pas in minuut 40 kwam Rangers, waar Nicolas Raskin in de basis stond, op voorsprong na een doelpunt van Bajrami. Kort na rust maakte Taylor gelijk en op het uur sprong Celtic plots over Rangers nadat Maeda er 2-1 van maakte.

Diomande maakte alweer gelijk in minuut 75 en het spektakel leek maar niet op te houden. Drie minuten voor het einde maakte Kühn er 3-2 van en leek Celtic te gaan winnen, maar een minuut later scoorde Danilo alweer de 3-3.

Uiteindelijk won Celtic na strafschoppen. Invaller Arne Engels kon zijn elfmeter mooi omzetten en bezorgt Philippe Clement op die manier nog wat meer kopzorgen.

In de competitie staat Rangers immers al 11 punten achter op Celtic na 15 wedstrijden. Zo kan het nog een lang seizoen worden voor Clement en Raskin...