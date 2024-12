Zorgen worden weer groter bij RSCA: "Er zal moeten ingegrepen worden tijdens de wintermercato"

Na een teleurstellende 0 op 6 in hun laatste twee wedstrijden, waaronder de nederlaag tegen Francs Borains, trekt RSCA Futures de winterstop in met zorgen over het behoud in de Challenger Pro League.

Na de nederlaag staan ze alweer voorlaatste. Door het faillissement van Deinze zakt er wel maar één ploeg, maar trainer Jelle Coen weet dat het na de winterstop beter zal moeten. “We moeten echt beter presteren als we niet tot het einde van het seizoen moeten knokken om zekerheid te verwerven over het behoud", zei Coen na de nederlaag in Het Nieuwsblad.

Hoewel Coen aangeeft zich niet direct ongerust te maken, erkent hij dat er bijsturing nodig is. "We zijn constant bezig met evaluatie, en het is duidelijk dat we bepaalde zaken concreet moeten aanpassen", verklaarde de coach.

Aangezien de doelstelling voor dit seizoen is om ook volgend jaar in de Challenger Pro League te blijven spelen, wat essentieel is voor de ontwikkeling van de jeugdspelers, moet er iets bijkomen. "Daarvoor moeten we misschien wel ingrijpen", zei de trainer.

De club houdt de markt in de gaten om waar nodig versterking aan te trekken voor de tweede seizoenshelft. RSCA Futures hervat de training op 2 januari en vertrekt op 3 januari voor een winterstage in Nederland.

Daar speelt het op 6 januari een oefenwedstrijd tegen Heracles Almelo, waarmee het zich voorbereidt op de rest van het seizoen. De tijd voor om bij te sturen is beperkt, maar Coen hoopt dat de winterstop de ruimte biedt om versterking te halen.