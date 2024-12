KV Kortrijk staat flink onder druk: "Wat nu aan het gebeuren is, is mijn grootste nachtmerrie"

KV Kortrijk heeft zaterdag in eigen huis slaag gekregen van Dender. De Kerels verloren met 0-3, wat duidelijk aankwam bij de spelers.

KV Kortrijk heeft van zijn laatste zes competitiewedstrijden vijf keer verloren. De 0-3 thuisnederlaag tegen Dender was misschien wel de pijnlijkste.

De Kerels staan momenteel 14e met 17 punten, en het wordt iedere week moeilijker om uit de gevarenzone te geraken. Het moet beter, dat beseft ook Brecht Dejaegere.

"Dit is een slag die even heel hard aankomt, we gaan daar niet flauw om doen", begint hij bij Het Nieuwsblad. "Nu zijn we eigenlijk verplicht om de komende twee matchen zes op zes te halen."

De volgende twee wedstrijden zijn op verplaatsing bij Beerschot en thuis tegen Charleroi. Twee rechtstreekse concurrenten, maar makkelijk zal het zeker niet worden. De Kielse Ratten zijn ondertussen al een thuisreputatie aan het creëren.

Voor Dejaegere is het ook niet leuk dat hij het telkens moet komen uitleggen na alweer een nederlaag. "Ik sta hier niet zo graag. Wat nu aan het gebeuren is, is mijn grootste nachtmerrie." Maar aan opgeven denkt hij niet. "We gaan blijven vechten. Wij moeten volgende week winnen en dan hopen op een misstap van enkele concurrenten."