Twee afzeggers voor de job van Domenico Tedesco: maar één piste meer mogelijk

De Rode Duivels krijgen volgend jaar een nieuwe bondscoach. Dat is althans de mening bij de analisten van Complètement Foot.

Vrijdag werd er geloot voor de kwalificatiegroepen voor het WK van 2026. Grote afwezige op de trekking was bondscoach Domenico Tedesco. Het was de eerste keer in vijftig jaar dat een Belgische bondscoach niet aanwezig was op de loting. Een beredeneerde keuze van de voetbalbond, zo klonk het bij Christophe Franken.

“Domenico Tedesco zou vragen van journalisten over zijn toekomst beantwoorden, maar de bond blokkeerde de communicatie”, klinkt het. “Het is weer een aanwijzing over zijn lot. De bond communiceert niet, simpelweg omdat Tedesco ontslaan in 2025 minder kost dan in december 2024. Zijn uren zijn geteld.”

Meer zelfs. Vincent Mannaert is volgens Nordin Jbari al druk bezig met de zoektocht naar een opvolger. Veel opties zijn er niet meer over op dit moment.

“We hebben een overgangscoach met ervaring nodig. De ideale kandidaat zou Philippe Clement zijn, maar die is bezet. Vincent Mannaert heeft contact opgenomen met Michel Preud'homme, maar die heeft geweigerd. Ze zouden echter wel ideeën hebben uitgewisseld.”

Volgens Jbari wordt er nu gesproken met een Nederlandse coach. Dat zou dan wel eens Mark van Bommel kunnen zijn, maar er zouden nog andere opties bij onze noorderburen zijn. Van Hein Vanhaezebrouck is plots geen sprake meer.