Wesley Sonck vertelt het aangrijpende verhaal van zijn jeugd: "Zorg dat het bij u niet gebeurt"

Wesley Sonck is morgen te zien als gast in de tiende aflevering van Het Huis, waarin hij openhartig sprak over zijn jeugd, zijn familie en zijn voetbalcarrière. De 46-jarige analist en ex-profvoetballer deelde persoonlijke verhalen en herinneringen.

Daaronder een ingrijpende gebeurtenis in 2015, toen hij een zware val maakte en spoedoperaties moest ondergaan. Sinds die gebeurtenis is Sonck zachter geworden voor zijn naasten, iets wat zijn vrouw ook opmerkte.

In het gesprek met Eric Goens vertelde Sonck dat zijn empathie vroeger vaak afwezig was. “Ik wilde gewoon winnen en deed daar alles voor", zei hij, “maar ik was geen arrogant mannetje.” De mentaliteit uit zijn jonge jaren werd versterkt door zijn turbulente jeugd in het café van zijn moeder, Café Madelon in Ninove. Daar leerde hij snel zijn mannetje staan, te midden van vechtpartijen en een ruwe sfeer.

Sonck’s jeugd was allesbehalve eenvoudig. Dat leidde uiteindelijk tot een breuk met zijn moeder toen hij negentien was. "Het moest ook", legt Sonck uit. "Je moet je inbeelden: er stonden twee caféstoelen naast elkaar, en daar lagen mijn broer en ik op als wij moe waren. Dan zeiden ze: ‘Slaap maar op de stoel.’ En wij deden dat dan ook."

Twintig jaar lang was er geen contact, maar recent is deze stilte doorbroken, hoewel Sonck zich afvroeg of hij die verzoening niet eerder had moeten proberen.

Daarnaast blikte Sonck terug op zijn moeilijke relatie met zijn vader, die op zestigjarige leeftijd overleed. Sonck ontdekte zijn vader overleden in de zetel, iets wat hem diep raakte. Hij gaf aan dat het leven van zijn vader, veelal in de kroeg, bijdroeg aan zijn vroege overlijden. "Ik heb nooit iets anders geweten", zei hij over de situatie waarin hij opgroeide.

Sonck heeft de moeilijke omstandigheden van zijn jeugd altijd als motivatie gebruikt om het beter te doen. Hij wilde zijn eigen kinderen een beter leven geven en hen laten zien hoe het anders kon.. “Zorg dat het bij u niet gebeurt. Zorg dat je je kinderen een goed leven geeft. Toon hen hoe het kan, hoe het zou moeten.”