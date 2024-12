Zaak Eddy Snelders: er zijn nog aanklachten bijgekomen en hij wordt doorverwezen naar de correctionele rechtbank

De Antwerpse raadkamer heeft voormalig voetbalcommentator Eddy Snelders (65) maandag naar de correctionele rechtbank verwezen voor ernstige beschuldigingen, waaronder exhibitionisme, voyeurisme, aanranding en het bezit van beelden van seksueel kindermisbruik.

Snelders heeft de laatste beschuldigingen, met betrekking tot seksueel kindermisbruik, altijd betwist. Zijn advocate, Sanne De Clerck, heeft de beschikking van de raadkamer nog niet kunnen inzien, maar overweegt zeker beroep aan te tekenen.

Snelders kwam eind vorig jaar in opspraak toen een buurvrouw een klacht tegen hem indiende wegens exhibitionisme. De vrouw vertelde de politie dat ze meerdere keren had gezien hoe Snelders zichzelf openlijk bevredigde, en zij kon dit ook bewijzen.

Dit leidde tot een politieonderzoek, waarbij informaticamateriaal van Snelders werd in beslag genomen. Bij de huiszoeking werden talloze beelden aangetroffen van vrouwen die Snelders stiekem had gefilmd in verschillende privéomgevingen.

De beelden werden onder andere aangetroffen op verborgen camera's die Snelders had geplaatst in zijn woning in Brasschaat, zijn kantoor, zijn chalet in de Ardennen en zelfs in kleedhokjes van een openbaar zwembad. Snelders heeft zijn betrokkenheid bij het voyeurisme en exhibitionisme toegegeven, maar de beschuldigingen van aanranding ontkent hij.

Tijdens het onderzoek kwamen er ook beschuldigingen naar voren dat Snelders zijn buurvrouw, poetshulp en ex-stiefdochter zou hebben aangerand, waarbij de ex-stiefdochter toen minderjarig was. Snelders heeft deze aantijgingen echter steeds ontkend. In tegenstelling tot de andere beschuldigingen, heeft hij verklaard dat hij niet op de hoogte was van de beelden van seksueel kindermisbruik die op zijn laptop werden aangetroffen.

Toch heeft de raadkamer, op basis van de gevonden aanwijzingen, besloten om Snelders voor deze feiten naar de rechtbank te verwijzen. De zaak tegen de voormalige commentator zal nu verder worden behandeld in de correctionele rechtbank, waar hij zich zal moeten verantwoorden voor de verschillende ernstige beschuldigingen tegen hem.