Is dit de ideale opvolger voor Domenico Tedesco? "Ik sta open voor alles"

Het is onbekend wat de toekomst zal brengen voor Domenico Tedesco, maar de signalen staan op rood. Hoewel Vincent Mannaert de gemoederen heeft gesust, wordt er natuurlijk al gedacht aan mogelijke opvolgers...

Het jaar 2024 zal naar alle waarschijnlijkheid eindigen zonder wijzigingen aan het hoofd van de Rode Duivels. Vincent Mannaert liet zelfs al vallen dat een beslissing misschien niet eens in januari volgt.

Laten we ons echter geen illusies maken: als het niet om de financiële kant van de zaak ging, zou de bondscoach van de Rode Duivels waarschijnlijk al de laan uitgestuurd zijn na de nederlaag in Israël. Zijn positie staat onder druk.

Dus, in geval van vertrek, wie zou Domenico Tedesco kunnen opvolgen? Verschillende namen komen naar voren. Velen hopen op een Belgische coach deze keer, en de namen van Michel Preud'homme, Hein Vanhaezebrouck en Philippe Clément worden regelmatig genoemd.

Een andere trainer die goed bekend is met het Belgisch nationaal elftal, is vrij om zich te engageren waar hij maar wil: Thierry Henry, voormalig assistent van Roberto Martinez. De Fransman heeft zijn reputatie verbeterd met een succesvolle periode aan het roer van het Frans Olympisch team, waar hij zilver behaalde op de Olympische Spelen in Parijs.

Henry werd al genoemd als kandidaat om Martinez op te volgen, en zou volgens sommige bronnen zelfs serieus overwogen zijn door de federatie. Als Vincent Mannaert besluit afscheid te nemen van Domenico Tedesco, twijfel er dan niet aan dat hij de voormalige assistent van de Rode Duivels zou polsen, als hij tegen die tijd nog beschikbaar is.

Tijdens een interview met Sky Sports heeft Thierry Henry voorzichtig zijn toekomst besproken. "Ik zal een beslissing nemen op basis van wat voor mij juist lijkt. Ik zal de situatie evalueren om te zien wat het zal zijn, waar het zal zijn (...) Mensen houden geen rekening met hoe moeilijk het is voor een trainer. Om zijn kinderen ergens naartoe te verhuizen en dan ontslagen te worden. Mensen geven niet om wat er met je gebeurt, geven niet om de trainer", aldus Henry.

"Ik sta open voor alles, maar het moet iets zijn dat zinvol is voor mij en mijn familie, dat is heel belangrijk", besluit Henry. Het project van de Rode Duivels, dat hij goed kent, zou goed kunnen passen bij deze criteria...